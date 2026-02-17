Razzoli l' ultimo oro maschio è il suo del 2010
Tommaso Saccardi ha portato a casa l’unico podio italiano nei Mondiali di sci, dopo che Razzoli aveva conquistato l’ultimo oro nel 2010. La squadra azzurra ha fatto fatica in tutte le discipline, con un argento e un bronzo in velocità, ma anche una delusione nel gigante. Saccardi, giovane promessa, ha concluso la gara di slalom al dodicesimo posto, rimanendo l’unico a mantenere un risultato positivo tra gli atleti italiani.
Un argento e un bronzo in velocità, una Caporetto nel gigante sono le parole di coach Max Carca e uno slalom da Dieci piccoli Indiani: alla fine al traguardo ne è rimasto davvero solo uno, Tommaso Saccardi, 12simo, la matricola della spedizione. La neve olimpica degli azzurri è dolce amara: l'oro non è arrivato. A Bormio si smantellano pali e reti e si preparano i Giochi che verranno: prossima tappa le gare di scialpinismo. Lo slalom maschile, vinto da Meillard su Gstrein e Kristoffersen, è stata una tregenda, con oltre 10 inforcate eccellenti sotto i fiocchi di un inverno d'antan. Alex Vinatzer è fra quelli: «Non sono stato all'altezza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Italia, quanti tabù: mai una medaglia nel superG maschile. E l’ultimo oro rimarrà quello di Razzoli nel 2010?
L’Italia chiude i Giochi Invernali senza medaglie nel superG maschile, un settore che non riesce a trovare un oro dal 2010, quando Razzoli vinse nel 2010.
Italia, gli uomini non vincono mai! Ultimo oro alle Olimpiadi invernali in una gara individuale nel 2010!
L’Italia non ha vinto più medaglie d’oro negli eventi individuali dal 2010, quando un atleta ha conquistato il suo ultimo oro alle Olimpiadi invernali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Razzoli, l'ultimo oro maschio è il suo del 2010; Italia, quanti tabù: mai una medaglia nel superG maschile. E l’ultimo oro rimarrà quello di Razzoli nel 2010?; Italiani in gara domani 16 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Vonn: 'Che ritorno'. Tamberi: 'Questa ragazza è andata oltre'. Razzoli: 'Sei nella storia'. Il mondo si inchina a Brignone.
Sci alpino, Super-G maschile: l'Italia a secco, l'ultimo oro è di Razzoli 2010L’ultimo titolo olimpico italiano nello sci alpino maschile risale a Vancouver 2010, quando Giuliano Razzoli vinse l’oro nello slalom, salvando in extremis la spedizione azzurra. Da allora, nessun atl ... it.blastingnews.com
Olimpiadi invernali: il tabù dell'oro maschile individualeL’ultimo uomo italiano a conquistare una medaglia d’oro individuale alle Olimpiadi invernali è stato Giuliano Razzoli, trionfatore nello slalom di sci alpino a Vancouver 2010. Da allora, nessun atleta ... it.blastingnews.com
Grazie a Jaam per il privilegio concesso,fare due curve con un campione Olimpico,come Giuliano Razzoli, per un'appassionato di sci e' un ragalo meraviglioso....oltre alla gradita fornitura di prodotti di abbigliamento sci, in velluto e/o alcantara ...Grazie infinite facebook