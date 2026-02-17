Razzoli l' ultimo oro maschio è il suo del 2010

Tommaso Saccardi ha portato a casa l’unico podio italiano nei Mondiali di sci, dopo che Razzoli aveva conquistato l’ultimo oro nel 2010. La squadra azzurra ha fatto fatica in tutte le discipline, con un argento e un bronzo in velocità, ma anche una delusione nel gigante. Saccardi, giovane promessa, ha concluso la gara di slalom al dodicesimo posto, rimanendo l’unico a mantenere un risultato positivo tra gli atleti italiani.

Un argento e un bronzo in velocità, una Caporetto nel gigante sono le parole di coach Max Carca e uno slalom da Dieci piccoli Indiani: alla fine al traguardo ne è rimasto davvero solo uno, Tommaso Saccardi, 12simo, la matricola della spedizione. La neve olimpica degli azzurri è dolce amara: l'oro non è arrivato. A Bormio si smantellano pali e reti e si preparano i Giochi che verranno: prossima tappa le gare di scialpinismo. Lo slalom maschile, vinto da Meillard su Gstrein e Kristoffersen, è stata una tregenda, con oltre 10 inforcate eccellenti sotto i fiocchi di un inverno d'antan. Alex Vinatzer è fra quelli: «Non sono stato all'altezza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

