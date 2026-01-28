Un incendio ha colpito due hotel di lusso a Courchevel, nelle Alpi francesi. Oltre 260 persone sono state evacuate questa mattina, mentre le fiamme continuano a divampare da ieri sera. I vigili del fuoco lavorano senza sosta per domare il rogo che ha avvolto anche uno chalet 5 stelle, creando grande caos tra i turisti e i residenti della zona.

Oltre 260 persone sono state evacuate da due alberghi di lusso di Courchevel, tra le stazioni sciistiche più importanti delle Alpi francesi, a causa di un incendio: è quanto riferiscono i gendarmi di zona precisando che il rogo questa mattina era ancora in corso da ieri sera. Le fiamme, che non hanno causato feriti, sono divampate ieri sera “intorno alle 19 nel sottotetto dell’ Hôtel des Grandes Alpes, a Courchevel 1850?, precisa la prefettura di Chambéry. Stamattina i pompieri erano ancora intenti a domare l’incendio che si è propagato a un altro albergo. Un intervento che “si annuncia lungo”, precisa la stessa fonte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hotel di lusso in fiamme, lo chalet 5 stelle avvolto dalle fiamme: oltre 250 persone evacuate nelle Alpi francesi – Video

Un incendio si è sviluppato questa mattina negli hotel delle Alpi francesi, a Courchevel.

