Notte di paura nella perla delle Alpi francesi

Nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti a Courchevel per un incendio che ha coinvolto un hotel nella località sciistica. Più di cento pompieri sono stati chiamati sul posto per domare le fiamme che hanno messo in allerta tutta la zona. La situazione è sotto controllo, ma i soccorritori hanno lavorato tutta la notte per evitare che le fiamme si diffondessero ulteriormente.

(askanews) – Sono stati mobilitati più di cento vigili del fuoco per domare un violento incendio scoppiato martedì sera in un hotel nella località sciistica di Courchevel, in Francia. Evacuate circa 300 persone, scrive Afp.

