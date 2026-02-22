cio ordine olimpico in oro a mattarella e meloni

Il Cio ha consegnato l’ordine olimpico in oro a Sergio Mattarella e Giorgia Meloni per il loro impegno nel promuovere lo sport. La decisione deriva dal loro contributo nel rafforzare i legami tra l’Italia e il movimento olimpico. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi rappresentanti sportivi e istituzionali. Questa onorificenza rappresenta il riconoscimento ufficiale per il sostegno pubblico alle discipline olimpiche in Italia. Entrambi hanno sottolineato l’importanza dello sport come strumento di unità nazionale.

La più alta onorificenza del Cio (Comitato olimpico internazionale), l’ ordine olimpico in oro, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La lettera del Cio. È la presidente del Cio, Kirsty Coventry, che in un lettera diretta inviata al Capo dello Stato ha voluto esprimere la sua " profonda gratitudine " e il suo " ringraziamento " per l’impegno “instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 ". L’Italia, dunque, ha organizzato l’evento come meglio non poteva: non accade sempre che il Cio conferisca un titolo del genere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Acceso il braciere olimpico in Duomo, Vance a Milano, la cena del CIO. Mattarella: "I valori olimpici ispirino le relazioni tra i Paesi"Questa sera il braciere olimpico si è acceso nel Duomo di Milano, aprendo ufficialmente la cena del CIO.

