Le Olimpiadi invernali sono in crisi. Le sponsorizzazioni sono molto più poche rispetto alle Olimpiadi estive, che attirano più interesse e pubblico. A Milano, i soldi raccolti sono di 575 milioni, contro 1,15 miliardi delle Olimpiadi estive. La differenza si vede anche nel numero di eventi e nelle preferenze degli sponsor. Le Olimpiadi invernali rischiano di perdere terreno e di diventare un ricordo lontano.

La magnificenza delle Olimpiadi invernali rischia di diventare ben presto un ricordo. Rispetto agli estivi hanno meno appeal e la difficoltà maggiore è attrarre sponsor nazionali e pubblico, vista la minore quantità di competizioni e la natura stagionale. Ne scrive l’Equipe. Il Cio ha operato su due direttive: Attraverso il programma Top (The Olympic Partner, programma mondiale di sponsorizzazioni), creato nel 1985, e poi separando i Giochi estivi e invernali di due anni a partire dall’edizione 1994 a Lillehammer (Norvegia). Una scelta fatta soprattutto per “beneficiare di una migliore copertura mediatica e di uno sponsorship più efficace”, scrive l’accademica tedesca Annette Hofmann in The Olympic Winter Games’ foundation and evolution. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Le Olimpiadi invernali sono in bolletta. Gli sponsor preferiscono i Giochi Estivi. A 1,15 miliardi, a Milano 575 milioni

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

La corsa verso le Olimpiadi di Milano e Cortina nel 2026 si fa più concreta.

A Milano, almeno mille persone sono scese in piazza per protestare contro la presenza degli agenti dell’Ice ai Giochi invernali di Milano-Cortina.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

