LIVE SF – Quelli di Milano-Cortina saranno i primi giochi olimpici diffusi

Questa sera a San Siro si è aperto il primo evento olimpico diffuso, con l’annuncio dello speaker che ha salutato il pubblico: “Signori e signore benvenuti ai primi giochi olimpici diffusi”. Poco dopo, gli atleti sono usciti in passerella, dando il via a questa nuova formula di manifestazione.

20.40 – “Signori e signore benvenuti ai primi giochi olimpici diffusi”. Questo l’annuncio dello speaker di San Siro che precede la sfilata degli atleti. 20.37 – Sospesi nel centro del Meazza si creano i cinque cerchi olimpici, che raffigurano i continenti. 20.32 – Giovanni Andrea Zanon si ripresenta con il suo violino, protagonista assoluto. Sulle note del violinista italiano la danza dei ballerini de La Scala. 20.30 – Le sorprese non finiscono qui. Pier Francesco Favino, infatti, irrompe sul palco di San Siro recitando “L’infinito” di Giacomo Leopardi accompagnato all’inizio dalle note del violino di Giovanni Andrea Zanon.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina Italpress scende in pista per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina L’agenzia Italpress si prepara a seguire da vicino i Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Quanto valgono i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026 Ieri si sono aperti i battenti dei Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026, con le cerimonie ufficiali e le prime gare che sono già in corso. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Milano-Cortina 2026, Santanchè: Saranno le prime Olimpiadi diffuse Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Sport e live, in California alleanza tra Goldenvoice e SF Giants; Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio; F1, ultimo giorno di test a Barcellona: brilla la Ferrari, Hamilton miglior tempo delle prove. Sergio Mattarella stasera arriverà in tram alla cerimonia inaugurale di Milano Cortina a San Siro. Come un cittadino qualunque facebook #Olimpiadi Milano-Cortina, si aprono i giochi (gli aggiornamenti). Dalle 20 la cerimonia a San Siro. Con 35 capi di Stato e governo. A sfilare, 146 azzurri x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.