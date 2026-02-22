Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv | orari domenica 22 febbraio streaming calendario italiani in gara

Le Olimpiadi Milano Cortina 2026 si concludono oggi, dopo due settimane di competizioni intense e appassionanti. La giornata di domenica 22 febbraio vede gli ultimi eventi sportivi, tra cui le finali di discipline come lo sci alpino e il biathlon. Le gare attirano un vasto pubblico televisivo e online, con molti italiani in gara. Gli appassionati seguono con entusiasmo le ultime sfide, mentre si avvicina la cerimonia di chiusura.

Oggi domenica 22 febbraio va in scena l'ultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: siamo arrivati alle battute conclusive della rassegna a cinque cerchi che ci ha tenuto compagnia nelle ultime due settimane e mezzo, regalando grandissime emozioni a tutti gli appassionati e avvicinando nuovi tifosi alle discipline del ghiaccio e della neve. Verranno messi in palio cinque titoli prima della Cerimonia di Chiusura, che andrà in scena all'Arena di Verona a partire dalle ore 20.00. L'Italia concluderà al quarto posto nel medagliere, grazie all'attuale bottino 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi.