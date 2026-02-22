Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 22 febbraio tv streaming italiani in gara

Il calendario delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 segnala oggi, domenica 22 febbraio, la conclusione delle gare. La giornata vede gli ultimi eventi di sci alpino e pattinaggio di velocità, con molti italiani ancora in corsa per le medaglie. La competizione si avvicina alla fine dopo due settimane intense di gare, che hanno coinvolto sportivi da tutto il mondo. Le emozioni si intensificano in attesa delle ultime premiazioni e dei momenti di chiusura.

Oggi domenica 22 febbraio va in scena l’ultima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: siamo arrivati alle battute conclusive della rassegna a cinque cerchi che ci ha tenuto compagnia nelle ultime due settimane e mezzo, regalando grandissime emozioni a tutti gli appassionati e avvicinando nuovi tifosi alle discipline del ghiaccio e della neve. Verranno messi in palio cinque titoli prima della Cerimonia di Chiusura, che andrà in scena all’Arena di Verona a partire dalle ore 20.00. L’Italia concluderà al quarto posto nel medagliere, grazie all’attuale bottino 10 ori, 6 argenti e 14 bronzi. 🔗 Leggi su Oasport.it

