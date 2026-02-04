Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi | orari 4 febbraio tv streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 4 febbraio, sono partite ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Anche se la cerimonia di apertura è programmata per venerdì 6 febbraio, le gare sono già iniziate. Gli atleti italiani sono in pista e si preparano a dare il massimo, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli eventi in tv e streaming. La competizione entra nel vivo prima ancora della grande sfilata delle nazioni.

Oggi mercoledì 4 febbraio incominciano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio, ma le gare inizieranno un paio di giorni prima rispetto all’accensione del braciere e alla tradizionale sfilata delle Nazioni. Non si assegneranno medaglie nella giornata odierna, ma assisteremo a un vero e proprio assaggio tra alcuni test e i primi incontri ufficiali della rassegna a cinque cerchi. Si incomincerà alle ore 11.30 con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile: sarà lo sci alpino a inaugurare i Giochi sulla pista Stelvio di Bormio, dove gli atleti avranno la possibilità di trovare il feeling con la neve della località valtellinese e di studiare le migliori linee in vista della gara che domenica assegnerà le medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Approfondimenti su Milano Cortina2026 Tutti gli italiani in gara domani alle Olimpiadi, Milano Cortina 2026: orari gare 4 febbraio, tv, streaming Domani inizia ufficialmente la seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si terranno dal 6 al 22 febbraio, con alcune competizioni che partiranno prima della cerimonia di apertura. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Calendario completo e Programma; Il calendario delle discipline FISI di Milano Cortina 2026 - FISI | Federazione Italiana Sport Invernali; Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: calendario, orari giornalieri, tv, streaming, finali; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario. Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 4 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi mercoledì 4 febbraio incominciano le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia d’Apertura è prevista venerdì 6 febbraio, ma le gare ... oasport.it Olimpiadi 2026: la guida definitiva per vedere tutte le gare gratis (anche in streaming) e il calendario completoParte l'evento dell'anno! Scopri il calendario completo di Milano Cortina 2026, gli ospiti della cerimonia e come seguire Goggia e compagni in streaming gratuito su RaiPlay ... skuola.net -3 GIORNI ALLE OLIMPIADI La #provinciadiSondrio si prepara ad accogliere le #Olimpiadi di casa con spirito di squadra e un calendario ricco di eventi dal 6 al 22 febbraio, in particolare in piazza Garibaldi a Sondrio. Quello che emerge oggi è un sentime x.com -3 GIORNI ALLE OLIMPIADI! La provincia di Sondrio si prepara, compatta, ad accogliere le #Olimpiadi di casa con spirito di squadra e un calendario ricco di eventi dal 6 al 22 febbraio, in particolare in piazza Garibaldi a Sondrio. Quello che emerge oggi è - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.