Olimpiadi la cerimonia di chiusura in diretta | Si spengono i Giochi all’Arena di Verona

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi si svolge all’Arena di Verona, dopo che le competizioni sono state rinviate più volte a causa delle restrizioni sanitarie. La decisione di chiudere i Giochi in questa location unica deriva dalla necessità di rispettare i protocolli di sicurezza e garantire la tutela di atleti e spettatori. Centinaia di persone assistono alla conclusione delle gare in un’atmosfera di festa e commozione. La cerimonia si conclude con il simbolico spegnimento del fuoco olimpico.

La cerimonia di chiusura, in programma all'Arena di Verona, è visibile sui canali che hanno fin qui ospitato le gare dei Giochi: Rai ed Eurosport. In chiaro il canale di riferimento è Rai 2 (streaming su RaiPlay). Eurosport è visibile su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. "Beauty in action". "Bellezza in azione". Questo il concept scelto per la cerimonia di chiusura di Milano–Cortina 2026. Teatro dell'evento conclusivo dei Giochi Olimpici è l'Arena di Verona. L'inizio dell'evento è fissato per le ore 20.

Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona: cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei GiochiAchille Lauro si esibirà all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché è stato scelto come artista principale per questa fase finale.

Olimpiadi 2026, l'Arena di Verona si prepara per la cerimonia di chiusuraL’Arena di Verona si sta preparando per ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026, in programma domenica.

