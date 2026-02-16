Achille Lauro per le Olimpiadi all’Arena di Verona | cosa canterà durante la cerimonia di chiusura dei Giochi

Achille Lauro si esibirà all’Arena di Verona durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, perché è stato scelto come artista principale per questa fase finale. Il cantante romano porterà sul palco un concerto che include alcuni dei suoi brani più noti, tra cui nuove canzoni create appositamente per l’evento. La sua esibizione si svolgerà il 22 febbraio, davanti a migliaia di spettatori e telespettatori in tutto il mondo.

Sarà Achille Lauro a chiudere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il cantante romano si esibirà in uno spettacolo sul palco dell’ Arena di Verona, dove il 22 febbraio si terrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali. Il cantante di Rolls Royce, che è nato proprio nella cittadina veneta di Romeo e Giulietta, è già stato tedoforo durante il viaggio della Fiamma olimpica. La cerimonia «Beauty in Action». Intitolata «Beauty in Action», fanno sapere gli organizzatori, la cerimonia di chiusura è stata pensata come momento simbolico in cui Milano Cortina diventa memoria collettiva: «Un saluto al mondo, una celebrazione degli atleti, dei valori Olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia vuole lasciare.🔗 Leggi su Open.online

