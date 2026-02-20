Olimpiadi 2026 l' Arena di Verona si prepara per la cerimonia di chiusura

L’Arena di Verona si sta preparando per ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026, in programma domenica. La decisione è stata presa per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, che si trova a pochi chilometri dalle zone olimpiche principali. Durante l’evento, si terranno spettacoli e fuochi d’artificio, attirando numerosi spettatori. La piazza si riempirà di turisti e appassionati pronti a vivere l’ultimo momento della manifestazione.