Olimpiadi 2026 l' Arena di Verona si prepara per la cerimonia di chiusura
L’Arena di Verona si sta preparando per ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026, in programma domenica. La decisione è stata presa per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, che si trova a pochi chilometri dalle zone olimpiche principali. Durante l’evento, si terranno spettacoli e fuochi d’artificio, attirando numerosi spettatori. La piazza si riempirà di turisti e appassionati pronti a vivere l’ultimo momento della manifestazione.
La storica Arena di Verona sarà la sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, che si terrà domenica. L’iconico anfiteatro, situato nella città di Verona, fu costruito dai Romani nel I secolo d.C. ed è patrimonio mondiale dell’Unesco. Venerdì sono proseguite le prove per la cerimonia di chiusura, intitolata “ Beauty in Action ”, che celebrerà la cultura, l’arte, la musica e la narrazione italiana. Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno Roberto Bolle, Achille Lauro, Gabry Ponte e Benedetta Porcaroli, oltre al Coro e all’Orchestra della Fondazione Arena di Verona.🔗 Leggi su Lapresse.it
Argomenti discussi: Conto alla rovescia per Beauty in Action: In Arena qualcosa di mai visto prima; Verona si prepara al gran finale dei Giochi celebrando la Cultura; Milano Cortina, finale all’Arena di Verona con lo show di Gabry Ponte; Chiusura Olimpiadi 2026: Achille Lauro e Gabry Ponte accendono l’Arena di Verona.
