Olimpiadi 2026 l' Arena di Verona si prepara per la cerimonia di chiusura

Da lapresse.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Arena di Verona si sta preparando per ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026, in programma domenica. La decisione è stata presa per valorizzare il patrimonio storico e culturale della città, che si trova a pochi chilometri dalle zone olimpiche principali. Durante l’evento, si terranno spettacoli e fuochi d’artificio, attirando numerosi spettatori. La piazza si riempirà di turisti e appassionati pronti a vivere l’ultimo momento della manifestazione.

La storica Arena di Verona sarà la sede della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, che si terrà domenica. L’iconico anfiteatro, situato nella città di Verona, fu costruito dai Romani nel I secolo d.C. ed è patrimonio mondiale dell’Unesco. Venerdì sono proseguite le prove per la cerimonia di chiusura, intitolata “ Beauty in Action ”, che celebrerà la cultura, l’arte, la musica e la narrazione italiana. Tra gli artisti che si esibiranno ci saranno Roberto Bolle, Achille Lauro, Gabry Ponte e Benedetta Porcaroli, oltre al Coro e all’Orchestra della Fondazione Arena di Verona.🔗 Leggi su Lapresse.it

