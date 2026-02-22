Olimpiadi invernali | chiusura Stasera la cerimonia

Le Olimpiadi invernali si concludono questa sera con l’ultima gara di hockey su ghiaccio, che coinvolge le squadre più forti. La finale si disputa nell’Arena di Verona, dove si aspettano migliaia di spettatori. Dopo la partita, si terrà la cerimonia di chiusura, che saluta ufficialmente le olimpiadi. La manifestazione si avvia alla fine, lasciando ricordi di emozioni e imprese sportive. La notte si prepara a essere ricca di momenti di festa e commozione.

L'ultima competizione è la finale dell'hockey su ghiaccio. Poi la cerimonia conclusiva delle Olimpiadi invernali, nell'Arena di Verona. Inizio alle 20,30. È stata la terza edizione dei Giochi invernali in Italia. L'Italia ha ottimamente figurato in questa edizione e nel medagliere, prima di oggi, è in quarta posizione.

Scattano i divieti a Verona per la cerimonia di chiusura della Olimpiadi invernaliA Verona, i divieti di sosta sono stati introdotti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, che si terrà domenica.

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto rappresenteranno l’Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica alle 20:00 all’Arena di Verona.

Olimpiadi invernali: Atene consegna la fiamma olimpica all'Italia

