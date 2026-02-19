lisa vittozzi e davide ghiotto portabandiera per la cerimonia di chiusura delle olimpiadi invernali 2026

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto rappresenteranno l’Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica alle 20:00 all’Arena di Verona. La loro candidatura è arrivata dopo aver ottenuto risultati importanti nelle discipline dello sci di fondo e del biathlon. Entrambi sono atleti di successo e sono stati scelti per il loro ruolo simbolico, in un momento di festa per lo sport italiano. La cerimonia si svolgerà con musica e spettacoli dal vivo, coinvolgendo il pubblico presente.

Saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto a fare da portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà domenica dalle 20:00 all’Arena di Verona. Lo ha comunicato il CONI sul proprio sito web, svelando così il mistero sull’accoppiata che varcherà con il tricolore le soglie di uno dei più iconici luoghi che l’Italia può vantare. Lisa Vittozzi, 31 anni, nata a Pieve di Cadore, ma sappadina su tutta la linea, ha conquistato due medaglie nel corso di queste Olimpiadi: la prima nella staffetta mista, d’argento, e la seconda d’oro, nell’inseguimento individuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

