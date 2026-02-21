Scattano i divieti a Verona per la cerimonia di chiusura della Olimpiadi invernali

A Verona, i divieti di sosta sono stati introdotti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, che si terrà domenica. La decisione nasce dall'esigenza di garantire la sicurezza durante l’evento organizzato dalla Fondazione Milano Cortina. Le autorità hanno già posizionato barriere e segnaletica lungo le vie principali interessate. Gli spettatori sono invitati a rispettare le nuove disposizioni per evitare disagi e sanzioni. La città si prepara ad accogliere il grande evento.

L'atteso evento che si svolgerà domenica 22 febbraio all'Arena di Verona, porta ad una serie di provvedimenti per la zona del centro scaligero Per garantire un sicuro svolgimento delle operazioni relative alla cerimonia olimpica di domenica organizzata dalla Fondazione Milano Cortina, dal Comune di Verona ricordano i divieti di sosta istituiti in questi giorni. Sempre il 22 febbraio, dalle 00:00 alle 02:00, è vietata la sosta con rimozione in piazzale XXV Aprile, nel tratto Ovest compreso tra il civico 4a e viale Andrea Palladio, su entrambi i lati.