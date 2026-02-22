Olimpiadi il programma di oggi | gli azzurri in gara e le ultime medaglie da assegnare

Le gare di oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina vedono gli atleti italiani impegnati in diverse discipline, dopo che le ultime medaglie sono state assegnate nelle competizioni di ieri. La giornata si concentra sulle finali di slalom speciale e biathlon, con numerosi atleti che cercano di conquistare il podio. Le prove finali promettono emozioni e sorprese, mentre gli organizzatori preparano gli ultimi eventi del programma. La tensione sale in vista delle premiazioni finali.

Nella giornata di domenica 22 febbraio, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina entrano nella fase conclusiva con le ultime gare in programma e le ultime medaglie ancora da assegnare. L'Italia arriva all'epilogo della manifestazione con un bilancio già significativo, avendo oltrepassato quota 30 medaglie, traguardo che fotografa la competitività della squadra azzurra nel complesso delle discipline su neve e ghiaccio. Il calendario odierno concentra l'attenzione su pochi appuntamenti, ma ad altissima intensità: da un lato le prove finali sul budello ghiacciato di Cortina d'Ampezzo, dall'altro la prova di resistenza sulle nevi della Val di Fiemme.