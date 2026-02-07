Oggi, a pochi giorni dall’inizio ufficiale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, gli italiani puntano alle medaglie. Tre atleti sono in corsa: la pattinatrice di velocità Francesca Lollobrigida, e gli sciatori Dominik Paris e Giovanni Franzoni. Tutti hanno buone chance di portare a casa un podio. La giornata si preannuncia ricca di emozioni per gli appassionati italiani.

Sono almeno tre gli atleti azzurri che oggi, sabato 7 febbraio, potrebbero andare a medaglia alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina: Francesca Lollobrigida nel pattinaggio di velocità e Dominik Paris e Giovanni Franzoni nello sci. La 34enne di Frascati, star del pattinaggio di velocità tricolore, già a medaglia ai Giochi di Pechino 2022, potrebbe salire sul podio dei 3000 metri. Grande attesa anche per Paris nella discesa libera maschile. Il 36enne di Merano in questa stagione ha già collezionato due podi (entrambi in discesa) in Val Gardena (terzo posto) e a Crans-Montana (secondo posto). In ascesa anche Franzoni, rivelazione dello sci italiano, capace di conquistare il SuperG di Wengen e la discesa libera di Kitzbühel. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, programma 7 febbraio: gli azzurri in gara oggi e le possibili medaglie

Oggi, 6 febbraio, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 offrono diverse gare.

Domani le Olimpiadi di Milano Cortina apriranno le porte con le gare di qualificazione, tra cui lo snowboard.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

