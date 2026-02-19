Olimpiadi oggi 7 medaglie da assegnare – Il programma del 19 febbraio

Oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina, sette medaglie d’oro sono in palio, e tra le gare spicca il debutto dello scialpinismo. La giornata si presenta intensa, con competizioni che coinvolgono atleti di tutto il mondo e un pubblico pronto a seguire ogni momento. Le gare si svolgono in diverse località, tra sci alpino e biathlon, offrendo emozioni continue. Gli spettatori attendono con trepidazione i risultati di questa giornata ricca di sfide e sorprese.

Sette medaglie d’oro da assegnare e il debutto dello scialpinismo: il programma del 19 febbraio delle Olimpiadi 2026 Milano-Cortina è ricco di appuntamenti da non perdere. Per la disciplina dello scialpinismo arriveranno le prime medaglie con le Sprint maschili e femminili. In mattinata si decidono anche la gara di freestyle e la combinata nordica. Ma è anche il giorno dell’ hockey su ghiaccio femminile: nel pomeriggio si decide a chi andrà il bronzo, in serata la battaglia per l’oro. Sempre la sera si gareggia per il pattinaggio artistico femminile. Il programma delle Olimpiadi 2026. Questo è il programma di oggi: 9.🔗 Leggi su Open.online

