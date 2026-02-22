Olimpiadi | i complimenti del sindaco Scaramellini ad Arianna Fontana

Il sindaco Scaramellini ha elogiato Arianna Fontana dopo aver conquistato tre medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina, aumentando il record di successi italiani nella storia delle competizioni. La nuotatrice ha portato a casa medaglie nelle staffette e nelle discipline individuali, attirando l’attenzione degli appassionati locali. La sua performance ha attirato l’interesse di tutta la comunità, che segue con entusiasmo ogni sua gara. La città si prepara a festeggiare ulteriori traguardi nelle prossime settimane.

Il primo cittadino sondriese sulla campionessa di Polaggia: "Rendiamo omaggio a una campionessa assoluta che incarna il coraggio e la tenacia dei valtellinesi" Le Olimpiadi di Milano Cortina non si sono ancora concluse ma la Valtellina, che ha gioito anche per le medaglie di Elisa Confortola e Luca Spechenhauser, è entrata nel Guinness dei primati grazie alla sua stella più fulgida, Arianna Fontana, sul podio tre volte, nella staffetta femminile e in quella mista e nei 500 metri individuali, 14 in totale in sei edizioni dei Giochi. Mai nessuno come lei. “Rendiamo omaggio a una campionessa assoluta, la più medagliata di sempre alle Olimpiadi, detentrice di un record che sarà quasi impossibile battere - è la dichiarazione del sindaco di Sondrio Marco Scaramellini -: incarna il coraggio e la tenacia dei valtellinesi, ne rappresenta il temperamento e la resilienza. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

L’incontro con Sofia Goggia (tra complimenti e battute sull’Atalanta) e la telefonata ad Arianna Fontana: Mattarella, un presidente a cinque cerchiIl presidente Sergio Mattarella ha incontrato oggi Sofia Goggia, tra battute sull’Atalanta e complimenti per le sue vittorie.

Da Giorgio Vanzetta ad Arianna Fontana: gli italiani con più medaglie alle Olimpiadi InvernaliGli italiani continuano a fare incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali.

MILANO CORTINA | "Voto 10". Se lo assegna Arianna Fontana facendo un bilancio di questa Olimpiade. "È stato incredibile riuscire a centrare finalmente alla mia sesta Olimpiade tutte le finali, con il campo femminile che è cresciuto tantissimo rispetto a 4 anni

