Da Giorgio Vanzetta ad Arianna Fontana | gli italiani con più medaglie alle Olimpiadi Invernali

Gli italiani continuano a fare incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali. Da Giorgio Vanzetta ad Arianna Fontana, si sono alternati campioni che hanno scritto pagine importanti dello sport azzurro con imprese memorabili. Gare e record che resteranno nella storia e che alimentano la passione per lo sci e il ghiaccio.

Le Olimpiadi Invernali tornano in Italia dopo oltre vent'anni, portando con sé l’attenzione sugli atleti italiani più medagliati nella storia olimpica invernale.

Arianna Fontana, Sofia Goggia e altri talenti lombardi si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé una forte tradizione sportiva.

