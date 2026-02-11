Da Giorgio Vanzetta ad Arianna Fontana | gli italiani con più medaglie alle Olimpiadi Invernali

Gli italiani continuano a fare incetta di medaglie alle Olimpiadi Invernali. Da Giorgio Vanzetta ad Arianna Fontana, si sono alternati campioni che hanno scritto pagine importanti dello sport azzurro con imprese memorabili. Gare e record che resteranno nella storia e che alimentano la passione per lo sci e il ghiaccio.

Carriere leggendarie, gare memorabili e imprese rimaste nella memoria collettiva. I campioni azzurri che hanno scritto la storia olimpica invernale a colpi di podi e record. Olimpiadi invernali, gli atleti italiani con più medaglie della storia Le Olimpiadi Invernali tornano in Italia dopo oltre vent'anni, portando con sé l'attenzione sugli atleti italiani più medagliati nella storia olimpica invernale. Arianna Fontana, Sofia Goggia e gli altri: la carica lombarda alle Olimpiadi. Ecco i talenti a caccia di medaglie Arianna Fontana, Sofia Goggia e altri talenti lombardi si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé una forte tradizione sportiva. Un piccolo paese dai grandissimi numeri: da Giorgio Vanzetta a Lidia Trettel, un'opera per celebrare gli 11 campioni olimpici forgiati dall'Unione sportiva Cauriol; LILLEHAMMER 1994, LA STAFFETTA DEL FONDO CHE FECE L'IMPRESA; La valle di Fiemme ha dato credibilità ai Giochi con tre Mondiali organizzati e 26 medaglie. INFINIT4 DOROTHEA Con l'argento nella staffetta mista, Wierer si mette al collo la quarta medaglia individuale che le permette di eguagliare i podi olimpici di Deborah Compagnoni Pietro Piller Cottrer e Giorgio Vanzetta! La storia del fondo italiano oggi a Sappada! Gabriella Paruzzi, Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Fulvio Valbusa , Giorgio Vanzetta, Pietro Piller Cottrer, Giuseppe Puliè, Silvio Fauner ! WMC 2026 Sappada/Forni Avoltri Friuli Venezia Giulia

