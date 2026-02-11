L’incontro con Sofia Goggia tra complimenti e battute sull’Atalanta e la telefonata ad Arianna Fontana | Mattarella un presidente a cinque cerchi

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato oggi Sofia Goggia, tra battute sull’Atalanta e complimenti per le sue vittorie. Durante l’incontro, ha anche chiamato al telefono Arianna Fontana, dimostrando di seguire da vicino le imprese degli atleti italiani ai Giochi di Milano-Cortina. La presenza di Mattarella nei momenti sportivi più importanti si fa sempre più evidente.

Milano, 11 febbraio 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si conferma uno dei protagonisti di questa edizione dei Giochi Invernali. Star dell’iconico video-prologo della cerimonia inaugurale di San Siro ( con il suo arrivo a bordo di un tram, guidato da Valentino Rossi ), acclamato dal pubblico del Meazza suon di “Sergio, Sergio”, il Capo dello Stato oggi si è dimostrato ancora una volta in prima linea nel supporto agli atleti azzurri. Oggi il Presidente ha incontrato  Sofia Goggia e ha telefonato ad  Arianna Fontana, due simboli indiscussi dello sport azzurro.  L’incontro con Goggia a Cortina . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato a Cortina, dove ha incontrato Sofia Goggia.

Arianna Fontana, Sofia Goggia e altri talenti lombardi si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé una forte tradizione sportiva.

