Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato oggi Sofia Goggia, tra battute sull'Atalanta e complimenti per le sue vittorie. Durante l'incontro, ha anche chiamato al telefono Arianna Fontana, dimostrando di seguire da vicino le imprese degli atleti italiani ai Giochi di Milano-Cortina.

Milano, 11 febbraio 2026 – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si conferma uno dei protagonisti di questa edizione dei Giochi Invernali. Star dell’iconico video-prologo della cerimonia inaugurale di San Siro ( con il suo arrivo a bordo di un tram, guidato da Valentino Rossi ), acclamato dal pubblico del Meazza suon di “Sergio, Sergio”, il Capo dello Stato oggi si è dimostrato ancora una volta in prima linea nel supporto agli atleti azzurri. Oggi il Presidente ha incontrato Sofia Goggia e ha telefonato ad Arianna Fontana, due simboli indiscussi dello sport azzurro. L’incontro con Goggia a Cortina . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

L'incontro con Sofia Goggia (tra complimenti e battute sull'Atalanta) e la telefonata ad Arianna Fontana: Mattarella, un presidente a cinque cerchi

Questa mattina il presidente Mattarella è arrivato a Cortina, dove ha incontrato Sofia Goggia.

Arianna Fontana, Sofia Goggia e altri talenti lombardi si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé una forte tradizione sportiva.

Sofia Goggia, l'incontro di mezzora con Sergio Mattarella: «Occorrerebbe far capire ai tifosi cosa c'è dietro la vostra preparazione». La telefonata con Fontana e domani il ...CORTINA - Sergio Mattarella, arrivato a Cortina, ha incontrato Sofia Goggia. Un colloquio di circa mezzora quello tenutosi nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 febbraio, nel quale ... ilgazzettino.it

