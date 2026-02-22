Olimpiadi cerimonia di chiusura | si sono spenti i bracieri olimpici – LIVE

Le Olimpiadi si concludono con la cerimonia di chiusura, perché i giochi sono arrivati alla fine della loro programmazione. Durante l’evento, il fuoco olimpico si spegne e i volontari smontano le strutture all’interno dell’arena di Verona. Centinaia di spettatori assistono alla cerimonia, mentre gli atleti si preparano a lasciare il villaggio olimpico. La festa continua con gli ultimi momenti di celebrazione e congedo tra le nazioni. La grande festa si avvia alla conclusione.

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti, indimenticabili. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA: Tomba, Compagnoni e Goggia accendono i bracieri. Sono ufficialmente iniziati i GiochiLa cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa da poco, con Tomba, Compagnoni e Goggia che hanno acceso i bracieri.

Olimpiadi 2026, accesi i bracieri olimpici a Milano e CortinaLe Olimpiadi invernali di Milano e Cortina sono ufficialmente partite.

Cerimonia di Chiusura Olimpiadi 2026 in Arena

Tutte le star che si esibiranno alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026; Cerimonia di chiusura Olimpiadi invernali 2026, cosa c'è da sapere; Olimpiadi Invernali, tutto pronto per la cerimonia di chiusura; Biglietti da 950 a 8.000€ per la Cerimonia di chiusura Milano-Cortina 2026.

Cerimonia chiusura Olimpiadi, la diretta: inizia lo show all'Arena di Verona. Italia con Vittozzi e Ghiotto come portabandiera. Sugli spalti Meloni, sfilano i medagliati azzurriDall'Arena di Verona il racconto della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026. ilmessaggero.it

