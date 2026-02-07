LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Milano Cortina 2026 in DIRETTA | Tomba Compagnoni e Goggia accendono i bracieri Sono ufficialmente iniziati i Giochi

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si è conclusa da poco, con Tomba, Compagnoni e Goggia che hanno acceso i bracieri. La festa è iniziata ufficialmente, e anche se la diretta è finita, i giochi sono ormai partiti. Centinaia di spettatori e appassionati hanno assistito allo spettacolo, mentre le luci si sono spente dopo ore di emozioni. Ora si attende il primo giorno di competizioni, con molte aspettative per le prossime gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buona serata a tutti voi. 23.38 Tra le tante emozioni di questa serata va ricordata anche la sfilata dell'Italia con Federico Pellegrino ed Arianna Fontana a Milano e Federica Brignone sulle spalle di Amos Mosaner a Cortina. Commovente anche la presenza di Martina Valcepina con la bandiera del CIO. 23.36 I Giochi Olimpici di Milano Cortina sono ufficialmente aperti.

