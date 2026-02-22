Olimpiadi cerimonia di chiusura | la bandiera italiana nell’arena – LIVE

Le Olimpiadi si concludono oggi con la cerimonia di chiusura in arena a Verona, dove la bandiera italiana sventola sul palco. La manifestazione ha attirato migliaia di spettatori e ha visto protagonisti atleti provenienti da tutto il mondo. La cerimonia ha celebrato i successi degli sportivi e le emozioni condivise durante le competizioni. Le immagini dell’evento restano impresse nei ricordi di chi ha seguito tutto in diretta. Ora si pensa già alle prossime sfide sportive.

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti per molto tempo. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

