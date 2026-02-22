Olimpiadi cerimonia di chiusura | entrano i portabandiera – LIVE

Le Olimpiadi si concludono con la cerimonia di chiusura a Verona, dopo due settimane di gare intense. I portabandiera delle nazioni entrano nell’arena, portando colori e orgoglio sportivo. La manifestazione lascia ricordi indelebili agli appassionati e agli atleti, che hanno dato il massimo nelle discipline olimpiche. La festa finale celebra il successo di questo grande evento, mentre le luci si spengono e si preparano a lasciare il posto ai prossimi giochi.

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti per molto tempo. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Olimpiadi 2026, la diretta della cerimonia di chiusura: Vittozzi e Ghiotto i portabandieraVittozzi e Ghiotto salgono sul palco come portabandiera durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali 2026Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto rappresenteranno l’Italia durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica alle 20:00 all’Arena di Verona.

Olimpiadi 2026: il palco della cerimonia di apertura a San Siro

