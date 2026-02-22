Olimpiadi cerimonia di chiusura | Ghiotto e Vittozzi portano la bandiera italiana – LIVE

Ghiotto e Vittozzi portano la bandiera italiana durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, che si svolge a Verona. La decisione di affidare loro questo ruolo deriva dalle loro imprese nelle discipline di ghiaccio e biathlon. La cerimonia segna il termine di due settimane intense di gare e spettacoli. La scena si anima con i colori della bandiera italiana e le esultanze degli atleti. Tutti i presenti seguono con entusiasmo questa conclusione.

Le emozioni di Milano Cortina 2026 ci accompagneranno per tanto tempo. È stata una grande Olimpiade per l’Italia, sotto il profilo organizzativo, dello spettacolo e anche per i successi dei nostri atleti. Sono trenta le medaglie portate a casa, alcune delle quali assolutamente meravigliose e che resteranno nella mente di tutti per molto tempo. Pensiamo a Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, ma anche a Lisa Vittozzi e alla meravigliosa doppietta maschile nello ski cross. Stasera vi racconteremo la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, passo dopo passo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

