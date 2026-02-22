Olimpiadi 2026 la diretta della cerimonia di chiusura | Vittozzi e Ghiotto i portabandiera

Vittozzi e Ghiotto salgono sul palco come portabandiera durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La manifestazione si svolge all’Arena di Verona, trasformata temporaneamente in Verona Olympic Arena, la prima volta che ospita un evento olimpico. La cerimonia si concentra sul tema “Bellezza in azione” e presenta spettacoli e luci che illuminano la città. La folla applaude entusiasta mentre si conclude questa edizione.

