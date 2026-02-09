Olimpiadi | a Livigno tra Ailing Eileen Gu e la leggenda c' è la svizzera Mathilde Gremaud

Le finali di slopestyle femminile a Livigno sono finite con una sfida emozionante tra Ailing Eileen Gu e Mathilde Gremaud. Le due hanno dato tutto in pista, ma alla fine ha vinto la svizzera, che ha conquistato la vittoria davanti a una buona presenza di pubblico. La gara ha regalato momenti di grande spettacolo e sorprese, chiudendo un weekend ricco di adrenalina sulle montagne italiane.

Si sono appena concluse le finali di slopestyle freeski femminile a Livigno con il bellissimo duello tra la cinese Ailing Eileen Gu e la svizzera Mathilde Gremaud.Per la leggendaProprio la Gu era arrivata a queste Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un obiettivo ben preciso, cioè conquistare tre.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Approfondimenti su Livigno Freeski Mathilde Gremaud da campionessa in carica, Eileen Gu da volto simbolo: chi vincerà lo slopestyle delle Olimpiadi? Italia con Gasslitter Lunedì 9 febbraio, alle 12, si assegneranno le prime medaglie di Milano Cortina 2026 nello slopestyle femminile di sci freestyle. Mathilde Gremaud batte Gu in un duello da brividi e vince lo slopestyle alle Olimpiadi, Maria Gasslitter in top-10 Mathilde Gremaud conquista l’oro nello slopestyle a Milano Cortina 2026. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Livigno Freeski Argomenti discussi: Livigno ospita snowboard e sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Intervista con Luca Moretti, presidente di Livigno Next; Livigno, al Fan Village la cerimonia di apertura delle Olimpiadi; Milano e Cortina, ma pure Bormio, Livigno, Anterselva e Val di Fiemme; Livigno accende le Olimpiadi: tutto esaurito alla cerimonia d'apertura. Olimpiadi, l’ascolano di adozione Ian Matteoli arriva quinto a LivignoAlle Olimpiadi di Livigno, la finale olimpica di snowboard Big Air ha visto la partecipazione del 20enne bardonecchiese ma ascolano di adozione Ian ... picenonews24.it Livigno perla delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’alta quota che accende l’inverno olimpicoLivigno si prepara ai Giochi Invernali 2026: neve, gare spettacolari e un paese che vive l’Olimpiade ogni giorno, dentro e fuori le piste ... siviaggia.it Gu in finale slopestyle a Milano-Cortina, punta l’unico oro che le manca LIVIGNO (XINHUA/ITALPRESS) – Gu Ailing Eileen tiene vivo il sogno. Missione compiuta a Livigno per la 22enne stella cinese del freestyle che, dopo gli ori di Pechino nell’halfpipe e nel facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.