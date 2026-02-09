Olimpiadi | a Livigno tra Ailing Eileen Gu e la leggenda c' è la svizzera Mathilde Gremaud

Le finali di slopestyle femminile a Livigno sono finite con una sfida emozionante tra Ailing Eileen Gu e Mathilde Gremaud. Le due hanno dato tutto in pista, ma alla fine ha vinto la svizzera, che ha conquistato la vittoria davanti a una buona presenza di pubblico. La gara ha regalato momenti di grande spettacolo e sorprese, chiudendo un weekend ricco di adrenalina sulle montagne italiane.

Si sono appena concluse le finali di slopestyle freeski femminile a Livigno con il bellissimo duello tra la cinese Ailing Eileen Gu e la svizzera Mathilde Gremaud.Per la leggendaProprio la Gu era arrivata a queste Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con un obiettivo ben preciso, cioè conquistare tre.🔗 Leggi su Sondriotoday.itImmagine generica

Mathilde Gremaud da campionessa in carica, Eileen Gu da volto simbolo: chi vincerà lo slopestyle delle Olimpiadi? Italia con Gasslitter

Lunedì 9 febbraio, alle 12, si assegneranno le prime medaglie di Milano Cortina 2026 nello slopestyle femminile di sci freestyle.

Mathilde Gremaud batte Gu in un duello da brividi e vince lo slopestyle alle Olimpiadi, Maria Gasslitter in top-10

Mathilde Gremaud conquista l’oro nello slopestyle a Milano Cortina 2026.

