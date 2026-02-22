Ailing Eileen Gu si consacra alle Olimpiadi | estetismo allo stato puro e oro nell’halfpipe

Eileen Gu ha conquistato l’oro nell’halfpipe alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, grazie alla sua abilità tecnica e al suo stile impeccabile. La campionessa ha eseguito salti complessi e acrobazie spettacolari, lasciando il pubblico senza fiato. La vittoria deriva dalla sua dedizione e preparazione accurata, che le hanno permesso di dominare la gara. La medaglia d’oro rappresenta il risultato di anni di allenamenti intensi e sacrifici.

Ailing Eileen Gu ha dimostrato tutto il suo talento sconfinato e una classe tecnica, agonistica, estetica senza eguali, riuscendo a vincere la gara di halfpipe che ha chiuso il programma dello sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo il rinvio di un giorno a causa della fitta nevicata che ieri si era abbattuta su Livigno, la fuoriclasse cinese ha dettato legge nell’intensa finale disputata sulla struttura valtellinese, imponendosi con il punteggio di 94.75. Il volto simbolo di questo sport e apprezzatissima modella in campo internazionale ha incominciato l’atto conclusivo in maniera un po’ contratta, commettendo un errore nella prima run (30. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tormenta di neve a Livigno: rinviato l’halfpipe! Serve l’ultimo giorno alle Olimpiadi, gara a rischio. Ed Eileen Gu…Una forte nevicata a Livigno ha causato il rinvio dell’halfpipe femminile alle Olimpiadi.

Olimpiadi: a Livigno tra Ailing Eileen Gu e la leggenda c'è la svizzera Mathilde GremaudLe finali di slopestyle femminile a Livigno sono finite con una sfida emozionante tra Ailing Eileen Gu e Mathilde Gremaud.

