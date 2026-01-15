A Roma, nel Municipio VIII, il ponte Giulio Rocco è stato riaperto dopo anni di attesa. La riqualificazione è stata possibile grazie all’impegno della Giunta Rocca e all’intervento dell’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera. Questo risultato rappresenta un passo importante per migliorare la mobilità locale, superando le difficoltà affrontate in passato dalle amministrazioni precedenti.

Dopo anni di incessanti battaglie che sono rimaste inascoltate da parte di Nicola Zingaretti, nonché dalle varie giunte comunali e municipali di sinistra, finalmente, grazie all’impulso decisivo fornito dall’assessore regionale ai Trasporti, Fabrizio Ghera, il ponte Giulio Rocco è stato riaperto oggi, entrando nuovamente in funzione. Queste le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia in Municipio Roma VIII, Franco Federici, insieme ai consiglieri municipali di Fd’I, Maurizio Buonincontro, Lorenzo Mevi, Alessio Scime, Sabrina Vicino ed Eleonora Talli. “Con il varo di oggi – proseguono – si chiude una pagina vergognosa, frutto della gestione di coloro che per ben dieci lunghi anni hanno governato sia la città che la Regione Lazio, lasciando dietro di sé un vero e proprio scempio che ha spezzato due interi quartieri. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Fd’I Municipio VIII, su ponte Giulio Rocco Gualtieri festeggia, ma e’ merito Giunta Rocca

