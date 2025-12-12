Il freddo orobico per i Giochi olimpici Da Urgnano ghiaccio per la pista da bob
Il freddo delle Orobie si trasforma in un'opportunità per i Giochi olimpici di Cortina, grazie all'innovativo sistema di refrigerazione sviluppato da Longofrigo. Partendo da Urgnano, l'azienda ha realizzato il tracciato di ghiaccio per la pista da bob, utilizzando il glicole come soluzione sicura e sostenibile.
INNOVAZIONE. La Longofrigo ha realizzato il sistema di refrigerazione del tracciato di Cortina. «Usiamo il glicole: non è pericoloso, né inquinante». Commessa che vale la metà del fatturato. Ecodibergamo.it
Il freddo orobico per i Giochi olimpici. Da Urgnano ghiaccio per la pista da bob - La Longofrigo ha realizzato il sistema di refrigerazione del tracciato di Cortina. ecodibergamo.it