Olimpiadi 2026 a Milano scontri alla manifestazione contro i Giochi

Durante una manifestazione contro le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, sono scoppiati scontri tra polizia e manifestanti vicino a piazzale Corvetto. Le proteste sono scaturite contro la presenza dell’Ice in Italia e contro i Giochi stessi. La polizia ha usato spray e idranti per disperdere il gruppo, che si era radunato in corteo per esprimere il proprio dissenso. Nella confusione sono stati anche registrati alcuni feriti tra i manifestanti.

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 va in scena anche la contestazione. Scontri tra polizia e manifestanti nei pressi di piazzale Corvetto, durante il corteo contro le Olimpiadi e la presenza dell'Ice in Italia. Alcuni manifestanti hanno tentato di sfondare il cordone della polizia verso l'ingresso dell'autostrada lanciando bombe carta e fumogeni verso le forze dell'ordine; la polizia ha risposto con un lancio di lacrimogeni e con l'idrante. Sarebbero quattro i manifestanti fermati. Manifestanti su tetto ex mercato Corvetto. Prima degli scontri, un gruppo di manifestanti è salito sul tetto dell'ex mercato comunale di piazza Ferrara nel quartiere Corvetto e ha esposto degli striscioni con le scritte 'stop speculazioni nei quartieri' e 'lunga vita ai quartieri popolari'.

