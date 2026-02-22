Olimpiadi 2026 lo scivolone alcolico è virale | la gaffe in diretta manda il web in corto circuito

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, una gaffe alcolica di una giornalista australiana ha attirato l’attenzione online. La reporter, coinvolta in una diretta, ha commesso un errore che ha suscitato commenti e meme sui social. Il video dell’episodio si è diffuso rapidamente, creando un cortocircuito tra gli utenti. La scena ha acceso discussioni sulla professionalità durante le trasmissioni sportive in eventi di grande rilievo.

Durante i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la giornalista australiana Danika Mason è diventata protagonista di un episodio che ha rapidamente fatto il giro dei social. In un collegamento in diretta per il programma Today di Channel Nine, Mason è apparsa con voce impastata, sguardo smarrito e frasi sconnesse, dando l’impressione di non essere lucida. La causa, come spiegato il giorno successivo dalla stessa giornalista, è stata l’assunzione di alcol prima della diretta, combinata con il freddo, l’alta quota e la mancanza di pasto. L’episodio si è verificato durante un normale collegamento dedicato agli appuntamenti sportivi della giornata, in condizioni metereologiche difficili a Livigno, con vento forte e temperature sotto zero. 🔗 Leggi su Screenworld.it

