Olimpiadi 2026 lo scivolone alcolico è virale | la gaffe in diretta manda il web in corto circuito

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, una gaffe alcolica di una giornalista australiana ha attirato l’attenzione online. La reporter, coinvolta in una diretta, ha commesso un errore che ha suscitato commenti e meme sui social. Il video dell’episodio si è diffuso rapidamente, creando un cortocircuito tra gli utenti. La scena ha acceso discussioni sulla professionalità durante le trasmissioni sportive in eventi di grande rilievo.

Durante i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, la giornalista australiana Danika Mason è diventata protagonista di un episodio che ha rapidamente fatto il giro dei social. In un collegamento in diretta per il programma Today di Channel Nine, Mason è apparsa con voce impastata, sguardo smarrito e frasi sconnesse, dando l’impressione di non essere lucida. La causa, come spiegato il giorno successivo dalla stessa giornalista, è stata l’assunzione di alcol prima della diretta, combinata con il freddo, l’alta quota e la mancanza di pasto. L’episodio si è verificato durante un normale collegamento dedicato agli appuntamenti sportivi della giornata, in condizioni metereologiche difficili a Livigno, con vento forte e temperature sotto zero. 🔗 Leggi su Screenworld.it Corto circuito manda in tilt il centralino del MunicipioOggi, lunedì 12 gennaio 2026, il centralino del Comune di San Nicola la Strada è stato temporaneamente disattivato a causa di un corto circuito. Leggi anche: “Ho 88 anni e devo lavorare”, il web gli dona 1 milione e lo manda in pensione Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giornalista ubriaca in diretta alle Olimpiadi: il video in cui biascica frasi senza senso; Curiosità sugli sport estremi femminili alle Olimpiadi 2026; Quando Italia-Cina e Italia-Svezia di curling femminile oggi in tv: orari, programma, streaming; Altro scivolone Rai. Il fuorionda durante la gara del bob israeliano: Evitiamo l'equipaggio del numero 21.... Poi la nota del responsabile ad interim: Espressione inaccettabile, non rappresentativa dei valori del servizio pubblico. Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 30Per approfondire: Olimpiadi invernali, le medaglie vinte dall’Italia a Milano Cortina 2026 ... tg24.sky.it Olimpiadi, gaffe e polemiche: bufera sul direttore di RaiSport. Redazione in subbuglio: ritiro delle firme e sciopero. Tutti gli errori: videoNove milioni di spettatori incollati alla tv, uno share del 46,2% su Rai 1 , un evento pensato per entrare nella storia. La cerimonia ... notizie.tiscali.it "Lo scivolone sulla sciatrice napoletana alle olimpiadi invernali". - facebook.com facebook Olimpiadi, la gaffe nel fuorionda che imbarazza (di nuovo) la Rai: «Evitiamo l'equipaggio israeliano» - Il video x.com