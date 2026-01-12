Corto circuito manda in tilt il centralino del Municipio

Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, il centralino del Comune di San Nicola la Strada è stato temporaneamente disattivato a causa di un corto circuito. L'incidente ha causato un'interruzione nelle comunicazioni telefoniche, senza conseguenze per l'attività amministrativa. Le autorità stanno intervenendo per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.

