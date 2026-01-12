Corto circuito manda in tilt il centralino del Municipio
Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, il centralino del Comune di San Nicola la Strada è stato temporaneamente disattivato a causa di un corto circuito. L'incidente ha causato un'interruzione nelle comunicazioni telefoniche, senza conseguenze per l'attività amministrativa. Le autorità stanno intervenendo per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.
Corto circuito manda in tilt il centralino del Comune di San Nicola la Strada. E’ accaduto nel corso della giornata di oggi, lunedì 12 gennaio 2026.Da quanto si apprende, nella stanza del centralino si è verificato il corto circuito di un computer che ha provocato una scintilla che ha bruciato il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: La crisi del VAR e il corto circuito che avvelena le partite
Leggi anche: Avella, corto circuito scatena un incendio in un'abitazione: l'intervento di Carabinieri e Vigili del Fuoco
Tutto quello che sappiamo su Superman vs Homelander.
Topo manda in tilt il Palagiustizia - Topo causa corto circuito al Palazzo di Giustizia di Prato, bloccate le attività. lanazione.it
Alessandra Pagliaro è stata trovata ai piedi di una poltrona elettrica tra fiamme e fumo. Al vaglio degli inquirenti un possibile corto circuito della sedia meccanizzata o un mozzicone di sigaretta #LAquila #Cronaca - facebook.com facebook
Leone XIV: «”Corto circuito” dei diritti umani» L’udienza al Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Al centro la libertà religiosa. Nuovo appello perché «si scelgano con coraggio le vie della pace e del dialogo inclusivo» x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.