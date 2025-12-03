Ho 88 anni e devo lavorare il web gli dona 1 milione e lo manda in pensione
(Adnkronos) – Un uomo di 88 anni costretto a lavorare 8 ore al giorno come commesso in un supermercato perché ha perso la pensione. Ed Bambas, veterano dell'esercito degli Stati Uniti, ogni giorno svolge il suo turno in un negozio di Brighton, in Michigan. La sua storia rimbalza sul web e parte una gara di . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Argomenti simili trattati di recente
Sono da 20 anni in Veneto. Ho sempre insegnato in Veneto e diretto scuole del Veneto. Non amo le classifiche, eppure devo riconoscere, avendo visitato molte scuole, da Nord a Sud, che Eduscopio dice una cosa chiara: l'istruzione in Veneto è ad altissimo li - facebook.com Vai su Facebook