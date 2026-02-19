Milano Cortina 2026 Lisa vittozzi e Davide Ghiotto portabandiera alla cerimonia di chiusura

Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto saranno i portabandiera italiani alla cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026, che si terrà domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. La scelta è stata fatta per riconoscere il loro ruolo di atleti di punta del team italiano e la loro presenza è stata annunciata dal comitato organizzatore. I due rappresentanti della squadra italiana hanno già partecipato a numerose gare invernali e sono pronti a sfilare con il tricolore. La loro presenza chiude un’edizione memorabile dei Giochi.

MilanoCortina 2026 – Sarà una coppia simbolo dell’Italia Team a guidare il Tricolore nella Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma domenica 22 febbraio all’Arena di Verona. I campioni olimpici Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto sono stati scelti come portabandiera azzurri per l’atto conclusivo della rassegna a cinque cerchi, che cala il sipario su un’edizione entrata di diritto nella storia dello sport italiano. Chi è Lisa Vittozzi, portabandiera nella cerimonia di chiusura. Chi è Lisa Vittozzi? La biathleta friulana, protagonista di un’Olimpiade di altissimo livello coronata con il primo oro olimpico individuale nella storia del biathlon italiano (nell’inseguimento) e l’argento nella staffetta mista, si è confermata, con talento e determinazione, tra le grandi interpreti internazionali della disciplina, simbolo di resilienza dopo l’infortunio che le ha fatto saltare l’intera stagione 20242025.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

