Salviamo Firenze | nuovo flash mob all’ex Teatro Comunale Vogliamo un 2026 libero dai cubi neri

Il Comitato Salviamo Firenze ha organizzato un nuovo flash mob davanti all’ex Teatro Comunale, simbolo delle problematiche urbanistiche e della speculazione nella città. L’evento, svoltosi il 30 dicembre 2025, mira a richiamare l’attenzione sulla necessità di un 2026 libero dai “cubi neri” e da interventi che compromettono il patrimonio storico e ambientale di Firenze. Un gesto di sensibilizzazione per una città più sostenibile e rispettosa del suo passato.

Il Comitato Salviamo Firenze è tornato a manifestare oggi, 30 dicembre 2025, davanti al 'cubo nero', l'ex Teatro Comunale "simbolo di una città abusata, in cui imperversano i fondi di speculazione internazionale e il turismo selvaggio" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Affitti brevi a Firenze, nuovo blitz contro i tastierini: 400 adesivi sui portoni. “Ci prendete per bischeri?” - Nuovo blitz nella notte del comitato Salviamo Firenze per viverci contro i dispositivi di self check- lanazione.it

«Keybox sostituite dai tastierini, ci prendete X bischeri?», nuovo blitz di protesta di Salviamo Firenze - Un nuovo blitz di Salviamo Firenze (dall'overtourism) è andato in scena la scorsa notte, tra venerdì e sabato: dopo quelli contro le keybox degli airbnb, poi messe al bando dal Comune, il comitato ha ... corrierefiorentino.corriere.it

Salviamo Firenze sit-in coi cubi neri 'Un resort in ex ospedale' - Protesta del comitato 'Salviamo Firenze per viverci' davanti al cantiere dell'ex ospedale militare tra via San Gallo e via Cavour dove un grande cantiere trasforma questa parte del centro storico in ... ansa.it

