Salviamo Firenze | nuovo flash mob all’ex Teatro Comunale Vogliamo un 2026 libero dai cubi neri

Il Comitato Salviamo Firenze ha organizzato un nuovo flash mob davanti all’ex Teatro Comunale, simbolo delle problematiche urbanistiche e della speculazione nella città. L’evento, svoltosi il 30 dicembre 2025, mira a richiamare l’attenzione sulla necessità di un 2026 libero dai “cubi neri” e da interventi che compromettono il patrimonio storico e ambientale di Firenze. Un gesto di sensibilizzazione per una città più sostenibile e rispettosa del suo passato.

Il Comitato Salviamo Firenze è tornato a manifestare oggi, 30 dicembre 2025, davanti al 'cubo nero', l'ex Teatro Comunale "simbolo di una città abusata, in cui imperversano i fondi di speculazione internazionale e il turismo selvaggio"

