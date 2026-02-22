Olimpiadi 2026 Buonfiglio | Abbiamo prodotto entusiasmo diffuso voto da 30 e lode

Buonfiglio attribuisce il successo delle Olimpiadi 2026 all’ottima organizzazione e alle medaglie vinte dagli atleti, che hanno generato entusiasmo tra il pubblico. Le vittorie sportive hanno coinvolto migliaia di tifosi e hanno acceso il clima di festa nelle città ospitanti. La partecipazione delle squadre italiane ha contribuito a rafforzare l’orgoglio nazionale. La grande affluenza agli eventi ha mostrato l’interesse crescente per l’appuntamento olimpico. La festa continua con le prossime gare in programma.

“ Abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso. Questo grazie a un’ottima organizzazione dei giochi ma soprattutto grazie alle medaglie che i nostri atleti e atlete hanno conquistato. Trenta e lode: trenta come le medaglie, ma veramente la lode c’è perché ha funzionato tutto. La più grande eredità che questi Giochi lasceranno al paese è l’immagine che abbiamo dato al nostro mondo sportivo”. Sono le parole del presidente del Coni Luciano Buonfiglio a margine della conferenza stampa da Casa Italia a Milano, nel giorno di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026. A chi gli chiedeva quale fosse lo spirito con cui guardare ai Giochi estivi di Los Angeles del 2028, il numero uno del Coni ha risposto: “Lavorare con attenzione e rispetto, ascoltando chi ne sa di più”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

