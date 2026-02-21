Olimpiadi | nello skicross è un' Italia da 10 e lode

Simone Deromedis ha vinto la medaglia d'oro nello skicross ai Giochi Olimpici, portando a casa il primo oro italiano nella disciplina. Federico Tomasoni ha conquistato il argento, regalando agli italiani un risultato storico. La gara si è svolta sulle piste di Pechino, dove gli atleti hanno sfidato condizioni difficili e neve dura. È stata una giornata memorabile per lo sport italiano, con due atleti che hanno dimostrato grande tenacia.

Medaglia d'oro, a Livigno, per Simone Deromedis, davanti all'altro azzurro Federico Tomasoni che conquista uno splendido argento Strepitosa Italia nella prova di skicross maschile: Simone Deromedis ha infatti conquistato la medaglia d'oro, con l'argento all'altro azzurro Federico Tomasoni. Bronzo allo svizzero Alex Fiva. Proprio per l'Italia si tratta della decima medaglia d'oro vinta alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. A far segnare il miglior tempo durante la manche di qualifica, utile a definire il tabellone della fase a eliminazione diretta, è stato il canadese Reece Howden che ha fatto fermare il cronometro a 1'06"13. Sul casco di Tomasoni una dedica-ricordo speciale per Matilde Lorenzi, la sciatrice sua fidanzata morta il 28 ottobre 2024: Sarai per sempre il mio ... Oro per il trentino Simone Deromedis che ha guidato la gara dall'inizio alla fine senza lasciare scampo agli avversari. Alle sue spalle, Federico Tomasoni completa il trionfo azzurro.