Olimpia Milano vs Bertram Derthona | 59-62 alla fine del terzo quarto

Olimpia Milano ha perso contro Bertram Derthona 62-59 al termine del terzo quarto, a causa di una serie di errori difensivi. La partita si gioca nel quadro della Coppa Italia di basket, con entrambe le squadre che cercano di controllare il ritmo del gioco. I giocatori di Milano tentano di reagire, ma gli avversari mantengono un vantaggio di tre punti. La sfida si decide negli ultimi minuti, mentre le squadre si preparano alla fase finale.

Nel contesto della Coppa Italia di basket, è attesa una finale che mette a confronto Olimpia Milano e Bertram Derthona. L'incontro si svolge all'Inalpi Arena di Torino e mette in campo due squadre pronte a fronteggiarsi con intensità, ritmo e scelte tattiche mirate. Gli arbitri designati sono Lanzarini, Rossi e Baldini, e la partita sarà trasmessa in diretta su Cielo, Sky Sport e LBATV. L'inizio è segnato dall'appoggio di Bolmaro, seguito dalla tripla di Strautins; Nebo conquista rimbalzo offensivo e subisce fallo: è la chiusura della situazione di riscaldamento e l'inizio della gara con il punteggio a 4-3 a 8.

Olimpia Milano contro Bertram Derthona: dove seguire la partita in direttaOlimpia Milano ha battuto Bertram Derthona in una partita decisa da un ottimo tiro negli ultimi secondi.

LIVE Brescia-Olimpia Milano 61-62, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: sorpasso meneghino a metà terzo quartoShields mette a segno una tripla decisiva che ha portato Milano avanti di tre punti, causando il pareggio tra Brescia e Olimpia.

Olimpia Milano vs Bertram Derthona, diretta 3Q 50-56 5' timeout3Q : che inizia con errori da una parte e dall'altra fino al canestro di Gorham piu libero e sorpasso Bertram 47-48 dopo 2' altra persa di Milano e tripla di Strautins 47-51 reazione ... pianetabasket.com

Dove vedere in tv Derthona-Olimpia Milano, Finale Coppa Italia basket 2026: orario, programma, streamingSi è delineata poco fa la composizione della finale di Coppa Italia basket 2026. All'Inalpi Arena di Torino, la giornata di oggi dedicata alle semifinali ... oasport.it

L'inno nazionale italiano prima della finale di Frecciarossa Final Eight Coppa Italia tra Olimpia MIlano e Bertram Derthona all'Inalpi Arena di Torino #basket - facebook.com facebook

Milano piega Brescia, Tortona sorprende Bologna: la finale di Coppa Italia sarà Olimpia-Derthona #basket #coppaitalia #olimpiamilano #virtusbologna x.com