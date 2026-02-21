LIVE Brescia-Olimpia Milano 61-62 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | sorpasso meneghino a metà terzo quarto
Shields mette a segno una tripla decisiva che ha portato Milano avanti di tre punti, causando il pareggio tra Brescia e Olimpia. La partita, trasmessa in diretta, si infiamma nel terzo quarto con azioni veloci e intensi scambi di palla. Bilan, con un tiro preciso, ha pareggiato il punteggio a metà frazione. La sfida continua a mantenere alta la tensione tra le due squadre in corsa per la Coppa Italia di basket.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-65 Shields glaciale dall’angolo! Tripla e +3 Milano. 62-62 12 a cronometro fermo di Bilan per pareggiare i conti. 61-62 LEDAY DA TRE! SORPASSO MILANESE. 61-59 22 di Guduric ai liberi che sale a quota 11 punti (con 5 assist) e -2 Olimpia a metà parziale. 61-57 Rubata perfetta di Guduric e contropiede finalizzato da Bolmaro: -4 Milano. 61-55 12 per Maurice Ndour in lunetta per tenere Brescia a +6. 60-55 REPLICA IMMEDIATAMENTE BOLMARO, ANCORA DALLA DISTANZA! 60-52 MASSINBURG DA TRE PER IL ‘VENTELLO’! Ancora +8 Brescia. 57-52 12 a cronometro fermo per Shields. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Brescia-Olimpia Milano 43-40, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: reazione meneghina nel secondo quarto a suon di tripleLeDay segna un canestro non valido, ma gli arbitri cambiano decisione e gli concedono due tiri liberi.
LIVE Olimpia Milano-Dubai 20-18, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: sorpasso meneghino alla prima sirena, Guduric già incisivoL'Olimpia Milano guida 20-18 contro Dubai, il punteggio che emerge dalla prima sirena dopo un sorpasso deciso; Guduric ha già messo a segno un canestro importante.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pallacanestro Brescia – Olimpia Milano, le curiosità e dove vederla | LBA Frecciarossa Final Eight; LIVE Brescia-Olimpia Milano, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: prima semifinale; Brescia-Olimpia Milano di Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming; Brescia-Olimpia Milano oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streaming.
Germani Brescia vs Olimpia Milano, diretta 1Q 13-7 3'1Q: Questi di due quintetti di partenza, Olimpia Milano: Ellis, Bolmaro, Shields LeDay, Nebo. Germani Brescia con: Bilan Massimburdg Della Valle Ndour e Rivers. Subito Ndour e Della ... pianetabasket.com
Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18Leggi su Sky Sport l'articolo Brescia-Olimpia Milano, il risultato della partita di Coppa Italia in diretta dalle 18 ... sport.sky.it
6:57 left in the second Brescia 38 Olimpia 37 #insieme #Olimpia x.com
Palla a due alle 18 alla Inalpi Arena di Torino: la Pallacanestro Brescia deve fare a meno di Ivanovic, l’Olimpia è senza Booker - facebook.com facebook