LIVE Brescia-Olimpia Milano 61-62 Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA | sorpasso meneghino a metà terzo quarto

Shields mette a segno una tripla decisiva che ha portato Milano avanti di tre punti, causando il pareggio tra Brescia e Olimpia. La partita, trasmessa in diretta, si infiamma nel terzo quarto con azioni veloci e intensi scambi di palla. Bilan, con un tiro preciso, ha pareggiato il punteggio a metà frazione. La sfida continua a mantenere alta la tensione tra le due squadre in corsa per la Coppa Italia di basket.

