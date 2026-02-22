Olimpia Milano contro Bertram Derthona | dove seguire la partita in diretta

Olimpia Milano ha battuto Bertram Derthona in una partita decisa da un ottimo tiro negli ultimi secondi. La gara ha visto entrambe le squadre lottare punto a punto, con numerosi scambi di canestri. La sfida si è svolta davanti a un pubblico numeroso, che ha seguito con entusiasmo ogni azione. Gli allenatori hanno commentato la partita sottolineando l’importanza di mantenere alta la concentrazione. La prossima sfida tra queste due formazioni si avvicina rapidamente.

Le fasi finali del massimo torneo nazionale di pallacanestro stanno vivendo momenti di grande intensità, con squadre che si contendono la vittoria all’interno di un percorso ricco di sfide avvincenti. La presenza di formazioni storiche e di nuove realtà che si affacciano alle finali aggiunge un elemento di sorpresa e emozione all’evento. Si assisterà a incontri che promettono spettacolo e grande competitività, con protagonisti che si sono fatti valere lungo tutto il campionato. Tra le società più in evidenza, l’EA7 Emporio Armani Milano ha conquistato un posto in finale grazie a una vittoria difficile e combattuta con un punteggio di 102-106 contro la Germani Brescia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La partita tra Dinamo Sassari e Derthona si gioca perché la squadra sarda ha perso un'importantissima gara esterna e ha lasciato la competizione europea.

Questa sera Treviso accoglie Milano per una partita che promette spettacolo.

