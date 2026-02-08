Oggi si celebra Santa Giuseppina Bakhita, una donna che ha attraversato momenti terribili di schiavitù per trovare la sua strada nella fede. La sua storia comincia in Sudan, dove fu portata via dalla famiglia e venduta come schiava. Dopo anni di sofferenza, riuscì a liberarsi e a trovare rifugio in un convento, diventando suora. La sua vita è un esempio di salvezza e perdono, e oggi ricorda a tutti che anche le situazioni più dure possono essere superate con la fede.

Dagli orrori della vita in schiavitù alla fede nel Signore: la storia di santa Giuseppina Bakhita è costellata da tanto dolore e da una profonda umiltà. L’8 febbraio è la memoria liturgica di santa Giuseppina Bakhita, che dopo un’infanzia e un’adolescenza vissute in schiavitù trova la libertà e la fede. È un esempio di umiltà e di una spiritualità semplice e profondissima, nel suo rapporto vivo e intimo con il Signore. Bakhita non è il nome che ebbe alla nascita. Non si sa effettivamente come si chiamasse, né quando nacque, molto probabilmenrte nel 1868 ad Oglassa, in Darfur, nel Sudan. Questo nome, che significa “fortunata” le fu dato dai suoi rapitori. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 8 febbraio, Santa Giuseppina Bakhita: da schiava a suora, una storia di salvezza e perdono

Approfondimenti su Santa Giuseppina Bakhita

L’8 febbraio 2026 si apre con un cielo alterno tra nuvole e schiarite, mentre le temperature restano miti, intorno agli 8 gradi.

Questa sera a Foggia si è svolta una manifestazione per dire no alla tratta di persone.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Santa Giuseppina Bakhita

Argomenti discussi: Competizioni sportive podistiche Urban Night e Half Marathon 7 e 8 febbraio 2026: modificata la viabilità; Domenica 8 febbraio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Giornata contro la tratta nella memoria di Santa Bakhita. A Trento Messa alle Canossiane domenica 8 febbraio; Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 6 all’8 febbraio: tutti gli eventi.

Oggi 8 Febbraio | Oroscopo segno per segno, proverbio e santo del giornoOggi è l’8 febbraio. Mancano 326 giorni alla fine dell’anno. Chi è nato in questo giorno è curioso e visionario, con una forte spinta verso la scoperta e la conoscenza. È una persona che ama guardare ... vicenzatoday.it

Almanacco | Domenica 8 Febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoLaura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... modenatoday.it

*08. Febbraio 2026. PREGHIERA A SANTA GIUSEPPINA BAKHITA* Santa Giuseppina Bakhita, da bambina sei stata venduta come schiava e hai dovuto affrontare difficoltà e sofferenze indicibili. Una volta liberata dalla tua schiavitù fisica, hai trovato la vera r facebook

Triduo in preparazione alla festa di Santa Giuseppina Bakhita Non perderti la diretta dal Santuario! Unisciti a noi in questi giorni di preghiera, riflessione e devozione. Seguici per non perdere aggiornamenti e dirette! youtube.com/live/k1ZsulKbn x.com