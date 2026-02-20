a dispetto del nome giapponese questo bel ristorante di saronno varese propone con orgoglio la cucina della tradizione lombarda

Il ristorante Scibui di Saronno, nonostante il nome giapponese che significa “elegante armonia”, serve principalmente piatti della tradizione lombarda. La causa è la volontà dei proprietari di valorizzare i sapori locali, anche attraverso ricette tramandate di generazione in generazione. Oltre alle specialità regionali, il locale propone anche alcune pietanze internazionali e pizze cotte nel forno a legna. La clientela può gustare queste proposte in un ambiente accogliente, con dettagli curati nel servizio. La scelta di offrire un mix di cucine attrae molti appassionati di buona cucina.

