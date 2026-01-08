Gli anime stanno sostituendo Hollywood | un noto regista giapponese spiega la crisi cinematografica

In un'analisi recente, il regista giapponese Tomohiko Ito sottolinea come l'industria degli anime stia assumendo un ruolo sempre più rilevante nel panorama cinematografico mondiale. Secondo Ito, questa forma d'arte sta sostituendo Hollywood come principale punto di riferimento per il pubblico globale, grazie alla crescita della sua popolarità e al successo commerciale. Un'osservazione che invita a riflettere sui mutamenti in atto nel settore dell'intrattenimento.

Il regista giapponese Tomohiko Ito propone una provocazione: il vero erede dell'industria americana sarebbe l'anime, sempre più forte al box office globale. Tra reboot stanchi, sequel infiniti e botteghini fiacchi, Hollywood affronta una fase di declino strutturale. Dal Giappone, però, arriva una voce autorevole che ribalta le prospettive: per Tomohiko Ito, l'ascesa dell'anime non è solo un fenomeno commerciale, ma un potenziale nuovo paradigma dell'intrattenimento mondiale. La discesa di Hollywood, l'ascesa di Tokyo Gli ultimi anni hanno mostrato una Hollywood in affanno, appesantita da progetti costosi e sequel costruiti più per ragioni finanziarie che creative.

