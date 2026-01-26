Niscemi si allarga il fronte della frana | trasferite 300 famiglie evacuate mille persone

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il fronte della frana si sta ampliando, con conseguente evacuazione di diverse zone. Sono state trasferite circa 300 famiglie e circa mille persone sono state evacuate dai quartieri di Sante Croci, Trappeto e via Popolo. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per garantire la sicurezza dei residenti coinvolti.

Niscemi (Caltanissetta), il fronte della frana si allarga. Interi quartieri, Sante Croci, Trappeto e via Popolo, sono stati evacuati. Sono circa trecento le famiglie - circa un migliaio di persone - trasferite in altre abitazioni e in un palazzetto dello sport. Sono state chiuse le arterie viarie principali, le strade provinciali 10 e 12. Oggi, scuole chiuse. In Comune, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti sta coordinando il centro operativo, in stretto contatto con la protezione civile nazionale e regionale e la prefettura di Caltanissetta. Insieme ai sindaco, vi sono i deputati regionali del territorio.

