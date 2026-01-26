A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la situazione legata alla frana si sta aggravando a causa del maltempo. Il fronte di erosione si sta espandendo, rendendo necessari interventi di evacuazione per centinaia di persone. La comunità si trova ad affrontare una fase di emergenza, mentre le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza continuano per limitare i rischi e tutelare i cittadini.

A Niscemi (Caltanissetta) è sempre più critica la situazione per i danni causati dal maltempo. Il fronte della frana che ha colpito una parte del comune nisseno si allarga. Interi quartieri, Sante Croci, Trappeto e via Popolo, sono stati evacuati. Sono circa trecento le famiglie – un migliaio di persone – sono state trasferite in altre abitazioni e in un palazzetto dello sport. Sono state chiuse le arterie viarie principali, le strade provinciali 10 e 12. Scuole chiuse. In Comune, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti sta coordinando il centro operativo, in stretto contatto con la protezione civile nazionale e regionale e la prefettura di Caltanissetta (fonte Ansa Video). 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Niscemi, si allarga il fronte della frana. Centinaia di persone evacuate

