Asilo nido Bonacina approvato il nuovo progetto
La giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto e il piano economico per la demolizione e la ricostruzione dell’asilo nido di via Timavo, nel quartiere di Bonacina. L’intervento mira a migliorare le strutture e le condizioni di servizio per i piccoli residenti, nell’ambito di un’opera che contribuisce allo sviluppo del patrimonio educativo del territorio.
La giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico per i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo asilo nido di via Timavo, nel rione di Bonacina.“Il terzo asilo nido della città di Lecco riprende il suo cammino verso la realizzazione - commenta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Lecco, ripartono i lavori all’asilo nido di via Timavo a Bonacina: ok della Giunta - Con l’atto approvato dalla Giunta del Comune di Lecco, il progetto dell’asilo nido di via Timavo rientra dunque su un binario amministrativo definito, con l’obiettivo di arrivare al completamento ... lecconotizie.com
Nuovo asilo di Bonacina. Lavori fermi - I lavori per il nuovo asilo nido di Bonacina a Lecco sono definitivamente fermi al palo e non si sa né quando né con chi ricominceranno. ilgiorno.it
