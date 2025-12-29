Asilo nido Bonacina approvato il nuovo progetto

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto e il piano economico per la demolizione e la ricostruzione dell’asilo nido di via Timavo, nel quartiere di Bonacina. L’intervento mira a migliorare le strutture e le condizioni di servizio per i piccoli residenti, nell’ambito di un’opera che contribuisce allo sviluppo del patrimonio educativo del territorio.

La giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico per i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo asilo nido di via Timavo, nel rione di Bonacina.“Il terzo asilo nido della città di Lecco riprende il suo cammino verso la realizzazione - commenta. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

asilo nido bonacina approvato il nuovo progetto

© Leccotoday.it - Asilo nido Bonacina, approvato il nuovo progetto

Leggi anche: Monreale, approvato il progetto per il nuovo asilo nido: investimento da quasi 4 milioni di euro

Leggi anche: Ripa Teatina, al via i lavori del nuovo asilo nido: un progetto da Pnrr per 40 bambini

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

asilo nido bonacina approvatoAPPROVATO IL NUOVO PROGETTO PER L’ASILO NIDO DI BONACINA - LECCO – La Giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico per i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo asilo nido di via Timavo, a Bonacina. lecconews.news

asilo nido bonacina approvatoLecco, ripartono i lavori all’asilo nido di via Timavo a Bonacina: ok della Giunta - Con l’atto approvato dalla Giunta del Comune di Lecco, il progetto dell’asilo nido di via Timavo rientra dunque su un binario amministrativo definito, con l’obiettivo di arrivare al completamento ... lecconotizie.com

Nuovo asilo di Bonacina. Lavori fermi - I lavori per il nuovo asilo nido di Bonacina a Lecco sono definitivamente fermi al palo e non si sa né quando né con chi ricominceranno. ilgiorno.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.