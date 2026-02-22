Nuovi marciapiedi a La Giustiniana i lavori si concluderanno a marzo

I lavori per i nuovi marciapiedi a La Giustiniana sono iniziati sabato 21 febbraio, dopo che il municipio XV ha dato il via ai lavori. La causa è la necessità di migliorare la sicurezza pedonale lungo il tratto di Via Cassia tra il bivio per La Castelluccia e via Moretti. Gli operai lavorano già sulla strada, e i lavori si concluderanno a marzo. La presenza di nuovi marciapiedi cambierà il volto della zona.

Il minisindaco Torquati: "Gli interventi riguarderanno la realizzazione di circa duecento metri di marciapiedi sul lato destro di via Cassia in direzione centro, con l'apposizione della segnaletica per la via Francigena" Nuovi marciapiedi a La Giustiniana. Sabato 21 febbraio, come annunciato dal presidente del municipio XV, Daniele Torquati, sono partiti gli interventi di realizzazione dei marciapiedi nel tratto di Via Cassia tra il bivio per La Castelluccia-via della Torre delle Cornacchie e via Moretti. "I lavori – spiegano Torquati e l'assessora ai Lavori pubblici del municipio, Gina Chirizzi - rientrano nel programma degli interventi giubilari per la riqualificazione e la valorizzazione dei cammini dei pellegrini della città di Roma e riguarderanno la realizzazione di circa duecento metri di marciapiedi sul lato destro di via Cassia in direzione centro, con l'apposizione della segnaletica per la via Francigena.