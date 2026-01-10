A Vaiano, a partire da lunedì 12 gennaio 2026, inizieranno i lavori per la realizzazione di nuovi marciapiedi e percorsi pedonali nella Tignamica, lungo la strada regionale 325. L'intervento prevede anche la riqualificazione e l’estensione delle strutture esistenti, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la mobilità pedonale nella frazione. L’intervento si inserisce in un piano di interventi volto a potenziare le infrastrutture cittadine.

Vaiano, 10 gennaio 2026 – Prenderanno il via lunedì 12 gennaio i lavori per la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e marciapiedi e per la riqualificazione e l’estensione di quelli esistenti nella frazione della Tignamica, lungo la strada regionale 325. L’intervento avrà una durata stimata di due mesi, con conclusione prevista entro il 12 marzo 2026, salvo eventuali proroghe. Il progetto è stato reso possibile grazie ad un finanziamento di circa 200mila euro della Provincia di Prato. L’intervento è dedicato in modo specifico alla mobilità pedonale, con particolare attenzione alla tutela degli utenti più deboli della strada, in un’area interamente attraversata dalla regionale 325. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vaiano, al via i lavori per nuovi marciapiedi e percorsi pedonali alla Tignamica

Leggi anche: Giardini San Domenico, via alla gara per i lavori: “Nuovi percorsi e aiuole”

Leggi anche: Manutenzione straordinaria, al via nuovi lavori per strade e marciapiedi nella zona Sud della città

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Vaiano, più investimenti nel 2026. Opere pubbliche al via per 5 milioni; Vaiano, da domani lavori sulla Sr 325 e in via Giuseppe Di Vittorio: attenzione alle modifiche temporanee alla viabilità; Vaiano Cremasco - Nuova strada; Canile di Vaiano, c'è attesa per la nuova gestione cremonese.

Vaiano, al via i lavori per nuovi marciapiedi e percorsi pedonali alla Tignamica - Vaiano, 10 gennaio 2026 – Prenderanno il via lunedì 12 gennaio i lavori per la realizzazione di nuovi percorsi pedonali e marciapiedi e per la riqualificazione e l’estensione di quelli esistenti nella ... lanazione.it